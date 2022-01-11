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‏لجنتا الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب: من المهم أن تتوافق سياستنا في سوريا مع قيمنا

Lebanon 24
11-01-2022 | 18:00
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