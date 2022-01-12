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أخبار عاجلة
سفير روسيا لدى واشنطن: على الولايات المتحدة إزالة قدراتها العسكرية من الحدود الروسية والتخلي عن خطابها العدواني
Lebanon 24
12-01-2022
|
00:46
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