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الرئيس ميقاتي خلال افتتاح مستشفى ميداني إماراتي: وزير الصحّة يعمل باحتراف ومهنية وأدعو المواطنين للتقيّد بالإجراءات الوقائيّة لكورونا

Lebanon 24
12-01-2022 | 02:23
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