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إسرائيل: أكثر من 43000 إصابة جديدة يومية بكورونا هي الأعلى منذ تفشي الوباء قبل عامين

Lebanon 24
12-01-2022 | 03:15
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