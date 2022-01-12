أخبار عاجلة

كلمة الرئيس ميقاتي في حفل إطلاق التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان

Lebanon 24
12-01-2022 | 03:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لا بد لي بداية من أن أنوّه بالجهد الذي بذله معالي وزير البيئة ناصر ياسين لانجاز التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان والذي يحمل عنوانه اشارة لافتة هي" تحويل الأزمات إلى فرص"
lebanon 24
12/01/2022 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
علي درويش: الرئيس ميقاتي يتلمّس الواقع الذي يعيشه اللبنانيون وهو لن يترك الأمور تنزلق إلى وضع حرج أكثر ولا يمكن تفريغ البلد من كل السلطات
lebanon 24
12/01/2022 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: البيئة تمثل إحدى أبرز الخصائص التي تميز بها لبنان على الدوام ومن واجبنا ان نوليها الاهمية القصوى ونحمي عناصرها لاننا نحفظ بذلك ارث من سبقونا ونصون حاضر وطننا ومستقبله
lebanon 24
12/01/2022 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي متحدثاً أمام السيسي: نشدّد على دور مصر ونشكرها على دعم لبنان
lebanon 24
12/01/2022 16:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:47 | 2022-01-12
08:34 | 2022-01-12
08:29 | 2022-01-12
08:21 | 2022-01-12
07:53 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website