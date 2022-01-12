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ميقاتي: البيئة تمثل إحدى أبرز الخصائص التي تميز بها لبنان على الدوام ومن واجبنا ان نوليها الاهمية القصوى ونحمي عناصرها لاننا نحفظ بذلك ارث من سبقونا ونصون حاضر وطننا ومستقبله

Lebanon 24
12-01-2022 | 03:52
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