ميقاتي: البيئة تمثل إحدى أبرز الخصائص التي تميز بها لبنان على الدوام ومن واجبنا ان نوليها الاهمية القصوى ونحمي عناصرها لاننا نحفظ بذلك ارث من سبقونا ونصون حاضر وطننا ومستقبله

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