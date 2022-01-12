ميقاتي: لا بد لي بداية من أن أنوّه بالجهد الذي بذله معالي وزير البيئة ناصر ياسين لانجاز التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان والذي يحمل عنوانه اشارة لافتة هي" تحويل الأزمات إلى فرص"

Lebanon 24