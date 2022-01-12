الرئيس ميقاتي: أجدد تأكيد السعي الى عودة الحكومة سريعا للاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا

Lebanon 24