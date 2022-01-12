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ميقاتي: فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل إهتمام على مساعدة لبنان للنهوض وإستعادة دوره على الساحتين الاقليمية والعالمية لكن الجهد الاول مطلوب منا نحن اللبنانيين

Lebanon 24
12-01-2022 | 03:58
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