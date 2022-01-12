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ميقاتي: جل ما شددنا عليه اتباع الاصول بالتعاطي مع اي مسالة تتعلق بأمر قضائي منها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين وعدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:00
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