ميقاتي: جل ما شددنا عليه اتباع الاصول بالتعاطي مع اي مسالة تتعلق بأمر قضائي منها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين وعدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية

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