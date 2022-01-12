رئيس الكتلة القومية الإجتماعية النائب أسعد حردان من بعبدا: نحن من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على الدعوة

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