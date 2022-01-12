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باسيل: من يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله على رغم أهميتها وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:43
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