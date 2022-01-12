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الحكومة الفرنسية: جائحة كورونا وصلت لمستوى غير مسبوق وهدفنا العيش بشكل طبيعي

Lebanon 24
12-01-2022 | 07:02
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