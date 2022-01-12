أخبار عاجلة

زعيم المعارضة في مجلس العموم يطالب رئيس الوزراء البريطاني بالاستقالة بعد اعتذاره عن حضور التجمع

Lebanon 24
12-01-2022 | 07:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن خرقه إجراءات كورونا بحضوره تجمع في مقره خلال فترة الإغلاق العام
lebanon 24
12/01/2022 16:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني لـ"الجزيرة": نرفض أي توجه لتأجيج الصراع في الشرق الأوسط
lebanon 24
12/01/2022 16:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الإجتماع بين الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي في حضور أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض.
lebanon 24
12/01/2022 16:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يطالب بدعم سياسي لمهمته.. وفرنسا تدعو لتفعيل عمل مجلس الوزراء
lebanon 24
12/01/2022 16:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:47 | 2022-01-12
08:34 | 2022-01-12
08:29 | 2022-01-12
08:21 | 2022-01-12
07:53 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website