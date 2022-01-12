عدد من المحتجين يقطعون مسلكي أوتوستراد الميناء - بيروت مقابل كاليري فري بالاطارات المشتعلة، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية

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