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منظمة معاهدة الأمن الجماعي: انسحاب قواتنا من كازاخستان يبدأ في 13 كانون الثاني وسيستمر 10 أيام
Lebanon 24
12-01-2022
|
13:18
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