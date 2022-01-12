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أكثر من 100 مشرع أميركي في الكونغرس يدعون بايدن للانسحاب من مفاوضات إيران النووية (العربية)

Lebanon 24
12-01-2022 | 14:51
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