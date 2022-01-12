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الخارجية الأميركية: نتواصل مع إسرائيل بشأن وفاة أميركي في الضفة الغربية

Lebanon 24
12-01-2022 | 15:10
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