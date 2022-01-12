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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: من المستحيل بالنسبة لنا وضع تاريخ محدد للمفاوضات مع إيران
Lebanon 24
12-01-2022
|
15:28
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