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‏البيت الأبيض: ⁧‫إيران‬⁩ زادت من قدراتها وتدخلاتها عبر حروب الوكالة بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي

Lebanon 24
12-01-2022 | 18:55
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