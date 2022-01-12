أخبار عاجلة

قطع الطريق المؤدية إلى الحمرا بمستوعبات النفايات

Lebanon 24
12-01-2022 | 23:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعادة فتح الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس باتجاه الطريق المؤدية إلى السرايا
lebanon 24
13/01/2022 10:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يشعلون الإطارات عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس باتجاه الطريق المؤدية الى السرايا احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية
lebanon 24
13/01/2022 10:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء اعتصام السائقين العموميين أمام الداخلية وفتح كل الطرق المؤدية الى الحمرا والصنائع
lebanon 24
13/01/2022 10:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سائقو السيارات العمومية المعتصمون أمام الداخلية اقفلوا المداخل المؤدية الى الحمرا
lebanon 24
13/01/2022 10:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:52 | 2022-01-13
03:43 | 2022-01-13
03:26 | 2022-01-13
03:24 | 2022-01-13
03:17 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website