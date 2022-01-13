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الأسمر: سنجري جلسة تقييمية لما ستؤول إليه الأمور في نهاية هذا اليوم، لنحدّد على أساسها خطوات المرحلة المقبلة (اذاعة النور)

Lebanon 24
13-01-2022 | 01:14
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