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المانيا: لا يجب أن نربط بين أنبوب نقل الغاز نورد ستريم 2 والخلاف مع روسيا حول أوكرانيا

Lebanon 24
13-01-2022 | 01:31
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