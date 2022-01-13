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ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: مشكلتنا هي ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب القرارات المسؤولة

Lebanon 24
13-01-2022 | 01:49
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