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وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ

Lebanon 24
13-01-2022 | 02:14
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