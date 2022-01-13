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فتح المسلك الشرقي لمستديرة الدورة في حين لا يزال المسلك الغربي مقفلا أمام السيارات (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
13-01-2022 | 04:34
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