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رئاسة الجمهورية بشأن دعوة عون للحوار: مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات

Lebanon 24
13-01-2022 | 07:30
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