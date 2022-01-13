رئاسة الجمهورية بشأن دعوة عون للحوار: مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات

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