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بلينكن: ما يقول بوتين إنه يريد تفاديه الآن هو نتاج لما كان يفعله طوال العامين الماضيين

Lebanon 24
13-01-2022 | 09:12
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