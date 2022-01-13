أخبار عاجلة

مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: الوضع سيصبح كارثياً لو لم نتفق حول أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
13-01-2022 | 09:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ممثل واشنطن الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر: أصوات الحرب مرتفعة بسبب الحشود الروسية على حدود أوكرانيا
lebanon 24
13/01/2022 19:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق محادثات بين التاتو وروسيا في بروكسل بعد قليل جول أوكرانيا والضمانات الأمنية (العربية)
lebanon 24
13/01/2022 19:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: بعض مقترحات روسيا الأمنية في شرق أوروبا مفيدة (العربية)
lebanon 24
13/01/2022 19:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في فيينا: المحادثات النووية بشأن إيران تمضي قدما (العربية)
lebanon 24
13/01/2022 19:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:15 | 2022-01-13
11:58 | 2022-01-13
11:51 | 2022-01-13
11:45 | 2022-01-13
11:42 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website