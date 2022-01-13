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السيسي: مصر تعيش على مياء النيل ولقد وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

Lebanon 24
13-01-2022 | 10:11
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