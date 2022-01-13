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أخبار عاجلة
جرحى عند مفرق أوتوستراد بصرما - عابا بانزلاق سيارة واصطدامها بأخرى
Lebanon 24
13-01-2022
|
10:23
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