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غوتيريش: نحن بحاجة إلى العمل لمنع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في أفغانستان (الجزيرة)

Lebanon 24
13-01-2022 | 11:18
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