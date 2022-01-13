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متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة": لا حل عسكريا للصراع في السودان والأهم عودة الأطراف إلى المحادثات السياسية الشاملة

Lebanon 24
13-01-2022 | 12:52
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