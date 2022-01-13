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مولوي: أرسلت مذكرة الى جهاز الأمن العام حول مؤتمر المعارضة السعودية ولم يصلني بعد أي جواب وأنا قمت بكل الاجراءات القانونية اللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية ونحن غير عاجزين

Lebanon 24
13-01-2022 | 14:22
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وزير الداخلية بسام مولوي للـ"أم تي في" عن مؤتمر المعارضة السعودية: يجب ان يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور والحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد وتعكير العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات ونؤكد تمسكنا بالعلاقات العربية
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14/01/2022 01:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/01/2022 01:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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