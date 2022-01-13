مولوي: أمكنة معابر الكبتاغون في لبنان معروفة والمطلوب ضبط الحدود البريّة ذهاباً وإياباً وطالبت كل الأجهزة بهذا الأمر وكان الجواب بأن هناك نقص في العديد وكان ردي بضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي

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