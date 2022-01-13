مولوي لـmtv: هدف حكومتنا هو إجراء الانتخابات ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الإدارية لإجراء الانتخابات

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