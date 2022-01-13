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أخبار عاجلة
السيناتور ليندسي غراهام: عدم ردنا على فيديو إيران قد يفهمه نظامها بأنه ضعف منا
Lebanon 24
13-01-2022
|
17:14
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