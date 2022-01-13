أخبار عاجلة

إثيوبيا‬⁩ تستعد للملء الثالث لسد النهضة

Lebanon 24
13-01-2022 | 18:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إثيوبيا تبدأ في التجهيزات الفنية الخاصة بالملء الثالث لسد النهضة (العربية)
lebanon 24
14/01/2022 07:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إثيوبيا تحتج في رسالة إلى منظمة الصحة العالمية على تصريحات لمديرها العام بشأن تيغراي
lebanon 24
14/01/2022 07:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: مصر تعيش على مياء النيل ولقد وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط
lebanon 24
14/01/2022 07:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس مؤتمرا صحافيا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام
lebanon 24
14/01/2022 07:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:54 | 2022-01-13
23:31 | 2022-01-13
23:15 | 2022-01-13
19:02 | 2022-01-13
19:01 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website