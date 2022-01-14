أخبار عاجلة

انفجار يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي

Lebanon 24
14-01-2022 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان العراقي أن واشنطن ستواصل مساعدة العراق على مواجهة التحديات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2022 13:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مهنئا اياه باعادة انتخابه.
lebanon 24
14/01/2022 13:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي المنتخب: نحتاج لتصحيح المسار لاستعادة ثقة الشارع
lebanon 24
14/01/2022 13:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي
lebanon 24
14/01/2022 13:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:13 | 2022-01-14
05:47 | 2022-01-14
05:42 | 2022-01-14
05:18 | 2022-01-14
05:12 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website