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أخبار عاجلة
زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا (العربية)
Lebanon 24
14-01-2022
|
04:50
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