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لافروف: على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات الاتفاق النووي وعلى الغرب "ألا يحاول خلق توتر نفسي"

Lebanon 24
14-01-2022 | 05:12
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