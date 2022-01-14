أخبار عاجلة

محامي ديوكوفيتش يقول إنّ أستراليا وافقت على تأجيل الترحيل

Lebanon 24
14-01-2022 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العربية: لاعب التنس الصربي دجوكوفيتش يواجه الترحيل من أستراليا بعد قرار إلغاء تأشيرته
lebanon 24
14/01/2022 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: ماكرون يقول إن رئيس وزراء أستراليا كذب عليه بشأن صفقة الغواصات
lebanon 24
14/01/2022 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: ما يقول بوتين إنه يريد تفاديه الآن هو نتاج لما كان يفعله طوال العامين الماضيين
lebanon 24
14/01/2022 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا
lebanon 24
14/01/2022 13:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:45 | 2022-01-14
06:13 | 2022-01-14
05:42 | 2022-01-14
05:18 | 2022-01-14
05:12 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website