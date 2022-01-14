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شركة البترول الوطنية الكويتية: وفاة عاملين متأثرين بجروحهما جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي

Lebanon 24
14-01-2022 | 06:13
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