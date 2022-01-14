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سيارة تصطدم بعامود إنارة في بخعون ومعلومات عن اصابة تم نقلها الى احد مستشفيات المنطقة

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:44
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