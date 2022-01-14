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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل: أي اعتداء روسي على أوكرانيا سيتم الرد عليه بقوة وبالتشاور مع الشركاء

Lebanon 24
14-01-2022 | 09:32
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