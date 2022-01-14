15
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بوريل عن محادثات النووي الإيراني: الأجواء أفضل مما كانت عليه قبل الميلاد واتفاق محتمل في فيينا
Lebanon 24
14-01-2022
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وسط محادثات فيينا.. تصريحٌ إسرائيلي لافت بشأن الاتفاق النووي الإيراني
Lebanon 24
وسط محادثات فيينا.. تصريحٌ إسرائيلي لافت بشأن الاتفاق النووي الإيراني
14/01/2022 18:49:06
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الوفد الإيراني في محادثات فيينا لـ"سكاي نيوز عربية": من المبكر الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني
Lebanon 24
مستشار الوفد الإيراني في محادثات فيينا لـ"سكاي نيوز عربية": من المبكر الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني
14/01/2022 18:49:06
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر (سكاي نيوز عربية)
14/01/2022 18:49:06
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لم نطلب وقف محادثات فيينا وقرار تعليقها اتُخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لم نطلب وقف محادثات فيينا وقرار تعليقها اتُخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد
14/01/2022 18:49:06
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
Lebanon 24
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
04:25 | 2022-01-14
14/01/2022 04:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟
02:14 | 2022-01-14
14/01/2022 02:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-01-13
13/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-14
14/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين اليوم.. هل من ارتفاع كبير في ثمنه؟
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين اليوم.. هل من ارتفاع كبير في ثمنه؟
01:20 | 2022-01-14
14/01/2022 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
11:43 | 2022-01-14
مصادر مقربة من محادثات فيينا: إيران تصر للحصول على ضمانات لعدم تكرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي (سكاي نيوز عربية)
11:41 | 2022-01-14
الكرملين: التقارير الغربية عن حشود روسية لاجتياح أوكرانيا غير صحيحة (العربية)
11:35 | 2022-01-14
مصادر مقربة من محادثات فيينا: نناقش حاليا قضايا تفصيلية وهذا يحتاج لجهد كبير (سكاي نيوز عربية)
11:22 | 2022-01-14
"الحرة" عن "رويترز": وزير الصحة الصربي يؤكد أن اختبار الكشف عن كورونا الخاص بلاعب كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش "صالح تماما"
11:20 | 2022-01-14
سفير الاتحاد الأوروبي: الاعتداء على مقار دبلوماسية اعتداء على العراق نفسه (العربية)
فيديو
خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!
Lebanon 24
خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!
07:00 | 2022-01-14
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
14/01/2022 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact