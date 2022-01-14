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أردوغان وجونسون بحثا هاتفيا المستجدات الأخيرة في سوريا وأوكرانيا وملفي المناخ والهجرة (الاناضول)

Lebanon 24
14-01-2022 | 10:50
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