أخبار عاجلة

"الحرة" عن "رويترز": وزير الصحة الصربي يؤكد أن اختبار الكشف عن كورونا الخاص بلاعب كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش "صالح تماما"

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إصابة وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بفيروس كورونا (الحدث)
lebanon 24
15/01/2022 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البدء بتسجيل الفئة العمرية بين 5 و12 سنة.. هذا ما قاله وزير الصحة عن لقاح الاطفال ضد كورونا
lebanon 24
15/01/2022 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن منظمة الصحة: من السابق لأوانه علاج كورونا كالإنفلونزا مع إنتشار أوميكرون
lebanon 24
15/01/2022 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس "كورونا"
lebanon 24
15/01/2022 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:53 | 2022-01-14
16:52 | 2022-01-14
14:44 | 2022-01-14
13:54 | 2022-01-14
13:52 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website