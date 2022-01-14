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الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب الحكومة العراقية بالقبض على المسلحين الذي هاجموا مقارها (العربية)

Lebanon 24
14-01-2022 | 12:22
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