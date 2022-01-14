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‏ستاندرد آند بورز تحذر من تخفيض تصنيف ⁧‫الكويت‬⁩ إذا استمر العجز المرتفع في ⁧‫الموازنة‬⁩

Lebanon 24
14-01-2022 | 17:52
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